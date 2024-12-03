Украина и страны ЕАСТ согласовали обновление соглашения о свободной торговле

Украина и государства Европейской ассоциации свободной торговли закончили переговоры по модернизации соглашения о свободной торговле. Об этом сообщили в Минэкономики Украины.

Украина и ЕАСТ – Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария – завершили переговоры по модернизации соглашения о свободной торговле2 декабря 2024 года.

В соглашение войдут новые разделы о цифровой торговле, малых и средних предприятиях, торговле и устойчивом развитии, а также пересмотренные положения о торговле товарами, санитарных и фитосанитарных мерах, упрощении процедур торговли, государственных закупках, техническом сотрудничестве и защите интеллектуальной собственности.

Стороны также пересмотрели доступ к рынку товаров, либерализовав торговлю отдельными товарными категориями, что должно обеспечить больший доступ к рынкам для бизнеса с обеих сторон.

Стороны договорились начать совместную юридическую вычитку как существующих, так и новых положений соглашения, после чего начнут подготовку к его подписанию.

Работа над обновлением соглашения продолжалась с лета 2023 года.