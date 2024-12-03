Carlsberg смог продать российские активы представителям «Балтики»

Компания Carlsberg договорилась о продаже своей доли в пивоваренной компании «Балтика». В свою очередь «Балтика» передаст датской компании свои пакеты акций в Carlsberg Azerbaijan and Carlsberg Kazakhstan.

Новым контролирующим акционером «Балтики» станет компания, которой будут владеть два сотрудника «Балтики», занимающие сейчас руководящие должности, сообщает РБК.

Сумма сделки не называется.

О том, что правительство России одобрило продажу за 34 млрд рублей ($320 млн), ранее сообщило агентство Reuters.

В июле 2023 года Путин передал контроль над бизнесом Carlsberg Росимуществу — накануне анонсированной сделки по продаже. Глава датского концерна Джейкоб Аруп-Андерсен заявил тогда, что бизнес был украден.

В понедельник, 2 декабря, стало известно, что бывшие активы Carlsberg выведены из-под временного госуправления. Указ об этом подписал Путин.

Как информирует Reuters, новым владельцем «Балтики» станет компания «ВГ Инвест», которая была зарегистрирована в августе и управляется вице-президентом компании Егором Гусельниковым.

Сделка будет проведена с большим дисконтом — в феврале 2024 года Carlsberg оценивала свои российские активы в 1,06 млрд долларов. «ВГ Инвест» владеет рядом компаний, основанных в этом году, в том числе пивоваренными заводами.

Активы Carlsberg перешли под контроль российского государства одновременно с бизнесом Danone, в начале годы у французской компании появился новый российский владелец.