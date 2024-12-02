Последнее обновление: 02.12.2024 14:34

Польша ввела санкции в отношении белорусского экспортера азотных удобрений

Министерство внутренних дел и администрации Польши ввело санкции на продукцию одного из белорусских экспортеров азотных удобрений - компании ООО "НФТ" (агрогородок Коптевка, Гродненская область). Такое решение принято в связи с тем, что предприятие продавало за границу продукцию ОАО "Гродно Азот", которое находится под санкциями.

На официальном сайте Министерства внутренних дел и администрации Польши сказано, что компанию внесли в санкционный список 29 ноября. В ведомстве заявили, что ООО "НФТ" поставляло в их страну мочевину, а также смеси мочевины и аммиачной селитры в водном или аммиачном растворе.

В МВД и администрации Польши утверждают, что компания приобретала продукцию у ОАО "Гродно Азот" (напрямую или через посредников), а затем отправляла ее на экспорт, таким образом обходя санкции, которые еще в 2021 году ЕС наложил на предприятие.

"Введение ограничительных мер в отношении указанного предприятия будет способствовать сокращению экономических ресурсов Беларуси", - считают в Министерстве внутренних дел и администрации Польши.



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