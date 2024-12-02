Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставки газа в Словакию.

"ГНКАР с 1 декабря начала поставки газа крупнейшему государственному поставщику энергоресурсов Словакии - компании SPP. Поставка газа осуществляется в рамках сотрудничества ГНКАР и SPP на основе краткосрочного пилотного договора", - сообщила компания.

Отмечается, что стороны нацелены развивать долгосрочное энергетическое партнерство.

Благодаря этим поставкам газа SOCAR продолжает диверсифицировать экспорт. Так, Словакия стала двенадцатой страной, получающей азербайджанский газ, после Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Сербии, Словении, Хорватии и Северной Македонии.

Азербайджан поставляет природный газ в Европу по Южному газовому коридору. В настоящее время пропускная способность Трансадриатического трубопровода (TAP), который является европейской частью данной инфраструктуры, составляет 10 млрд куб. в год с возможностью расширения до 20 млрд кубометров.