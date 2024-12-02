В Украине изменились правила экспорта сельхозпродукции

С 1 декабря в Украине начал действовать режим экспортного обеспечения для аграриев, предусматривающий установление минимальных экспортных цен на отдельные виды сельскохозяйственной продукции.

Согласно постановлению правительства № 1261 от 29 октября, режим экспортного обеспечения предусматривает:

экспорт товаров исключительно зарегистрированными плательщиками налога на добавленную стоимость;

установление минимальных экспортных цен на товары, по которым действует режим экспортного обеспечения. Разница между фактурной (указанной в счете-фактуре) и таможенной стоимостью товаров не должна быть отрицательной;

электронный обмен информации между Национальным банком, Государственной налоговой службой и Гостаможслужбой для отслеживания и контроля соблюдения экспортерами требований законодательства;

особенности составления налоговой накладной и ее регистрации в Едином реестре налоговых накладных.

Рассчитывать и публиковать минимально допустимые экспортные цены будет Министерство аграрной политики на своем сайте не позднее 10 числа каждого месяца.

Режим экспортного обеспечения будет касаться: меда, орехов, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, семян рапса, семян подсолнечника, масла соевого, подсолнечного масла, масла рапса и жмыха.

Одновременно с 1 декабря была отменена необходимость верификации экспортеров агропродукции и необходимость получения лицензий на экспорт в случае, если такая верификация не пройдена.