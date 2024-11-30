Крупнейшее в мире месторождение золота стоимостью $83 млрд нашли в Китае

В центральной части Китая обнаружили крупное месторождение высококачественной золотой руды, содержащее около 1000 метрических тонн драгоценного металла. Об этом сообщает ScienceAlert.

Открытие, оцениваемое примерно в 600 млрд юаней ($83 млрд), можно считать крупнейшим и прибыльным из когда-либо обнаруженных залежей золота.

Геологи провинции Хунань в Китае объявили об обнаружении 40 золотых жил на глубине 2 км. Отмечается, что только эти залежи содержат 300 тонн золота, а 3D-моделирование показало, что на глубине до 3 км могут быть дополнительные запасы.

Образцы керна показывают, что каждая метрическая тонна руды может содержать до 138 г золота.

Китай уже доминирует на мировом рынке золота. Запасы страны в начале 2024 превышали 2000 тонн, а ее горнодобывающая промышленность обеспечивает около 10% мирового производства.

Объявление о находках способствовало дальнейшему росту и без того стремительной цены на золото, поскольку спрос на этот ресурс продолжает расти в условиях глобальной неопределенности.