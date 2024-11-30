Raiffeisen Bank закрыл сделку по продаже Приорбанка

Raiffeisen Bank International (RBI) 29 ноября закрыл сделку по продаже Приорбанка компании Soven 1 Holding (ОАЭ).

Как сообщается на сайте белорусского финучреждения, в результате транзакции SOVEN 1 Holding Limited (ОАЭ) приобрел полный пакет акций Raiffeisen Bank International.

"Это важный шаг в нашем стремлении снизить риски присутствия в Восточной Европе. В то же время мы благодарны нашим коллегам из «Приорбанка» за их преданность делу на протяжении всего процесса продажи и за высококлассный сервис, который предоставлялся нашим клиентам в Беларуси с 2003 года", - прокомментировал продажу председатель правления RBI Йоханн Штробль.

Транзакция будет иметь влияние на коэффициент CET1 группы RBI, исключая Россию в размере минус 5 базисных пунктов на конец 2024 года, вызванное разницей между выручкой от продажи и балансовой стоимостью собственного капитала.

Также существует негативное влияние в размере €830 миллионов на отчет о доходах, определенное в составе прибылей/убытков от прекращенной деятельности, из которых около €480 миллионов ранее были вычтены из капитала группы и являются результатом реклассификации прочих статей совокупного дохода. Деконсолидация вступает в силу с момента закрытия сделки.

Напомним, о сделке было объявлено в феврале 2024 года, подписание произошло в сентябре 2024.