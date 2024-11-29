Правительство Армении одобрило соглашение с ЕС об укреплении ядерной безопасности

Правительство Армении 28 ноября одобрило подписание соглашения с Европейской комиссией о модернизации системы ядерной безопасности страны.

Документ направлен на укрепление инфраструктуры ядерной безопасности, радиационной защиты и управления радиоактивными отходами.

Соглашение поможет Армении привести национальное регулирование в соответствие с директивами ЕС в рамках соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA). Комитет по регулированию ядерной безопасности уже инициировал разработку нового атомного закона, учитывающего европейские стандарты, требования МАГАТЭ и критерии безопасности Ассоциации ядерных регуляторов Западной Европы (WENRA), сообщают армянские медиа.

В рамках соглашения планируется усилить возможности армянского ядерного регулятора и центра технической поддержки для проведения периодической оценки безопасности второго энергоблока Армянской АЭС. Предусмотрено также оснащение лаборатории радиационного контроля окружающей среды современным оборудованием.

Реализация программы позволит Армении внедрить эффективную культуру ядерной безопасности и создать нормативно-правовую базу, соответствующую европейским стандартам и лучшим международным практикам. Это особенно важно для обеспечения безопасной эксплуатации атомной электростанции и защиты окружающей среды.