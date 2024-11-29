Экономика Польши в III квартале выросла на 2,7%

Экономика Польши в III квартале 2024 года выросла на 2,7% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления Польши (GUS).

Как пояснил, замедление связано с уменьшением потребительских расходов:

«Рост потребления в III квартале был мизерным, особенно на фоне очень сильного роста почти на 5% в первой половине года. Рост чуть выше нуля в третьем квартале, конечно, разочаровывает. В основном это связано со значительным замедлением роста реальных доходов населения», - прокомментировал главный экономист PKO Bank Polski Петр Буяк.

Однако, по его мнению, с начала II квартала следующего года потребительские настроения начнут улучшаться. Экономист добавил, что в 2025 году основным драйвером экономического роста станут инвестиции, чему поспособствует значительный приток средств из Европейского союза.

Петр Буяк прогнозирует, что по итогам текущего года экономический рост Польши превысит 3%.