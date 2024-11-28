Китайская компания отказалась собирать премиальные авто Aurus для российских властей

Проект по производству автомобилей Aurus для президента России и высшего руководства страны на бывшем заводе Toyota под Санкт-Петербургом был отложен на неопределенный срок из-за срыва переговоров с китайскими партнерами. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на информированные источники.

Согласно источникам, люксовое подразделение китайского концерна FAW Honhqi, которое должно было собирать премиальные автомобили в России, "соскочило с переговоров".

Aurus находится под санкциями, что могло отпугнуть потенциального китайского партнера.

Весной 2024 года первый вице-премьер России Денис Мантуров обещал начать выпуск автомобилей Aurus до конца текущего года.

Toyota производила автомобили на заводе под Санкт-Петербургом с 2007 года, однако после начала войны в Украине приостановила работу, а осенью 2022 года объявила о решении закрыть предприятие.

В марте 2023 года компания передала свои мощности в России государству, оценив ущерб от прекращения выпуска автомобилей в стране в $655 млн.