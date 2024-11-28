В Финляндии создадут совместное с Украиной производство беспилотников

Финская группа оборонных и компаний безопасности Summa Defence в сотрудничестве с украинскими партнерами создает завод по производству беспилотников в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Summa Defence.

Финская группа создаст дочернюю компанию Summa Drones, которая возглавит совместное с украинскими партнерами предприятие. Украинскими компаниями, участвующими в проекте, являются "Корт", Elf Systems, Skyassist и MPS Development.

Целью создания завода в Финляндии является быстрое увеличение производственных мощностей для беспилотников, используемых в боевых действиях в Украине, а также внедрение промышленного производства беспилотников в Финляндии и Европе.

Масштабное производство воздушных, наземных и морских дронов планируется начать в первой половине 2025 года.

"Спрос на беспилотные технологии и производственные мощности высок. Беспилотники будут поставляться не только в Украину, но и по всему Европейскому Союзу и странам НАТО", – отметил гендиректор Summa Defence Юсси Холопайнен.

Создание завода в Финляндии рассматривается как стратегическая инвестиция, направленная на укрепление надежности поставок беспилотных систем как в Украине, так и на международной арене.