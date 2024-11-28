Цены на нефть эталонных марок утром в четверг снижаются

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в четверг на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения).

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $72,61 за баррель, что на $0,22 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,02 до $72,83 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,24 до $68,48 за баррель. Основные торги в США в этот день не проводятся. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,05 (0,1%), до $68,72 за баррель.