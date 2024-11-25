Последнее обновление: 25.11.2024 13:22

Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник снижаются

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $74,64 за баррель, что на $0,53 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,94 до $75,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,53 до $70,71 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,14 (1,6%), до $71,24 за баррель.

За неделю международный бенчмарк прибавил 5,8%, североамериканский - 6,4%. В обоих случаях рост стал максимальным с начала октября.

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