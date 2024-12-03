Последнее обновление: 03.12.2024 09:55

Цены на нефть эталонных марок во вторник утром слабо растут

Цены на нефть эталонных марок стабилизировались во вторник, трейдеры занимают выжидательную позицию перед встречей представителей ОПЕК+, которая должна состояться 5 декабря.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $71,92 за баррель, что на $0,09 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,01 до $71,83 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,03 до $68,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,1 до $68,1 за баррель.

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