Последнее обновление: 02.12.2024 10:01

Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник повышаются

Сегодня нефтяные цены повышаются после существенного снижения по итогам прошлой недели.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 составила $72,2 за баррель, что на $0,36 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $0,94 до $71,84 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,37 до $68,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,72 до $68 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 3%, WTI - на 4,6%.

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