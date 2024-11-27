Ремонт электромобилей в США остается более дорогим и долгим, чем бензиновых машин

Ремонт электромобилей в США остается более дорогим и долгим, чем машин с бензиновыми двигателями. Об этом свидетельствуют данные исследования разработчика программного обеспечения для автостраховщиков и авторемонтных компаний Mitchell.

Всего 3% страховых исков по ремонту автомобилей в 2023 году были связаны с электромобилями. Это отражает то, насколько редко встречаются электрокары. Например, на них пришлось всего около 9% общего объема продаж новых автомобилей. При этом основная часть автомобилей на американских дорогах не являются новыми, отмечает MarketWatch.

Средняя стоимость ремонта электромобиля в 3-м квартале составляла $5560 по сравнению с $4741 у машин с бензиновым двигателем, по расчетам Mitchell. При этом электрокары ремонтируются в среднем 19,5 дня против 16,5 дня у традиционных машин.

В отчете говорится, что машины Tesla обходится дороже в ремонте, чем электромобили других производителей. Аккумулятор Tesla - это единый блок и структурная часть автомобиля, поэтому даже незначительное повреждение может потребовать его полной замены. Большинство конкурентов сейчас используют модульные аккумуляторы, которые можно ремонтировать частично, без необходимости заменять их целиком.

В исследовании Mitchell также указывается на то, что электромобили реже врезаются во впереди идущий автомобиль, чем машины на бензине, но сами чаще становятся жертвами аварий сзади. Так, ремонт задней части электромобилей составляет 36% от всех случаев, у бензиновых машин - 27,6%.

Компания объясняет эту разницу двумя вероятными факторами. Электромобили, как более новые машины, с большей вероятностью оснащены системой автоматического экстренного торможения (AEB). Исследования показывают, что AEB значительно снижает вероятность столкновения автомобиля с транспортным средством впереди него.

Почти все новые автомобили с ДВС также оснащаются такими системами, но их доля в общем объеме бензиновых машин пока невелика. Установка AEB станет обязательной для всех автомобилей с 2029 года.

Более частые повреждения электрокаров сзади Mitchell объясняет непривычной для окружающих водителей особенностью торможения.

"Динамика торможения электромобилей при движении в однопедальном режиме, может привести к более быстрому замедлению, чем ожидает водитель", - говорится в отчете.

При вождении с помощью одной педали электромобиль ускоряется, когда водитель нажимает на педаль газа, и тормозит, когда он поднимает ногу. Это означает более частое, плавное торможение, чем привыкли окружающие водители. В результате такая схема торможения электромобиля может застать других водителей врасплох и привести к тому, что они врежутся в электрокар перед ними.