Армения разрабатывает меры поддержки экспортеров после выхода из торговой системы GSP+

После выхода Армении из преференциальной торговой системы Европейского Союза GSP+ в январе 2022 года правительство страны готовит новые механизмы поддержки экспортеров.

Система GSP+, как пишет агентство "Арменпресс", ранее позволяла экспортировать более 6 тыс. видов армянских товаров в страны ЕС без пошлин или по сниженным тарифам.

Как сообщил начальник управления промышленной политики Министерства экономики Армен Еганян, новые инструменты поддержки призваны компенсировать негативные последствия отмены преференциальных тарифов и повысить конкурентоспособность армянской продукции на европейском рынке.

Министерство экономики уже опубликовало на правительственном портале e-draft проект решения о программе компенсации таможенных пошлин при экспорте. На первом этапе поддержка будет оказана производителям определенных категорий товаров, за исключением горнодобывающей отрасли и концентратов металлов.

Особое внимание будет уделено текстильной промышленности, которая, по словам министра экономики Геворга Папояна, испытывает серьезные трудности после выхода из системы GSP+.

По информации начальника управления легкой промышленности министерства Армине Варшамян, представители бизнеса называют прекращение действия GSP+ и логистические проблемы главными препятствиями для экспорта.