Volkswagen продал скандальный завод в китайском Синьцзяне

Volkswagen продал свой завод в китайском регионе Синьцзян компании Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification (SMVIC), являющейся подразделением государственной группы Shanghai Lingang Development Group. Об этом компания объявила 27 ноября.

Одновременно компания сообщила, что продлевает партнерство с китайской компанией SAIC до 2040 года, что является важным шагом на самом крупном рынке для Volkswagen, пишет Reuters.

Завод в Синьцзяне, открытый в 2013 году, почти не функционировал в последние годы. Он производил модель Volkswagen Santana, имел мощность производить 50 тыс. автомобилей в год, но не выпускал машины с 2019 года. На предприятии осталось около 200 работников, которые занимаются окончательной проверкой качества и передают автомобили дилерам в этом регионе.

Согласно условиям соглашения, финансовые детали которого не разглашаются, SMVIC также возьмет на себя тестовые полигоны SAIC/VW в Турфане (Синьцзянь) и Аньтине (Шанхай). После этого Volkswagen больше не будет присутствовать в Синьцзяне.

Решение о продаже связывают с давлением со стороны правозащитных групп из-за сообщений о нарушении прав уйгурского населения в этом регионе.

Volkswagen утверждает, что продажа осуществлена по экономическим причинам, а не под давлением.