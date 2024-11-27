Концерн «Калашников» зарегистрировал в Беларуси свои товарные знаки

Департамент по правовому обеспечению концерна «Калашников» зарегистрировал в Беларуси товарные знаки «KALASHNIKOV ENGINEERING КАЛАШНИКОВ ИНЖИНИРИНГ» и корпоративный «вымпел». Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Согласно информации, оба товарных знака зарегистрированы в отношении широкого перечня товаров, таких как транспортные средства, вооружение, летательные аппараты (в том числе беспилотные), боеприпасы, реклама.

Правовая охрана товарным знакам предоставлена на ближайшие 10 лет.

Специалисты отдела интеллектуальной собственности «Калашникова» отмечают, что международная регистрация товарных знаков позволяет защитить бренд концерна на территории Беларуси, предотвратить незаконное использование товарных знаков третьими лицами и расширить территорию продвижения товаров.

«Кроме того, наличие регистраций товарных знаков в Республике Беларусь позволит расширить формы взаимодействия «Калашникова» с контрагентами данного государства и начать монетизацию зарегистрированных товарных знаков путем заключения лицензионных договоров», - говорится в сообщении концерна.