Парламент Казахстана утвердил бюджет на 2025 год с дефицитом 2,7% ВВП

В 2024 году бюджет Казахстана недополучит 2 трлн тенге. Об этом на пленарном заседании мажилиса сказал министр финансов Мади Такиев.

Он представил проект закона об уточнении бюджета на текущий год, передает Kapital.kz.

«Доходы республиканского бюджета, без учета трансфертов, уменьшены на 2 трлн тенге. Это произошло за счет сокращения налоговых поступлений на 3,1 трлн тенге и увеличения неналоговых поступлений на 1,1 трлн тенге», - сообщил Мади Такиев.

Глава Минфина рассказал, что в проекте предлагают увеличить целевой трансферт из Национального фонда на 2 трлн тенге для поддержания уровня регионального роста на фоне экономических рисков.

«Прогнозируемый рост экономики составлял 5,3%, однако на текущий момент он достиг лишь 4,1%», - отметил он.

Мади Такиев добавил, с учетом предложений депутатов перераспределят 150 млрд тенге на обслуживание государственного долга. В дефицит бюджета включены остатки бюджетных средств на конец 2023 года и привлечение займов для реализации отдельных проектов на сумму 136,1 млрд тенге.

«Поступления на 2024 год прогнозируются на уровне 20,4 трлн тенге. Доходы без учета трансфертов составят 14,1 трлн тенге. Дефицит бюджета составит 3,7 трлн тенге или 2,7% к ВВП. Расходы бюджета составят 24,1 трлн тенге», - подытожил глава Минфина.

По его словам, эти объемы соответствуют установленным бюджетным правилам.