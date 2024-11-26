МВФ сохранил прогноз роста экономики Армении в 2024 году на уровне 6%

Международный валютный фонд опубликовал доклад "Перспективы мировой экономики", в котором сохранил прогноз экономического роста Армении на 2024 год на уровне 6%.

При этом прогноз на 2025 год был скорректирован в сторону понижения с 5,2% до 4,9%.

Согласно докладу, уровень инфляции в Армении к концу 2024 года ожидается на отметке 0,2%, а в 2025 году этот показатель вырастет до 3,1%.

Среди стран ЕАЭС ожидается рост в Кыргызстане на 6,5%, в Казахстане на 3,5%, а в России экономический рост прогнозируется на уровне 3,8%.