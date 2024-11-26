На полупроводниковые проекты власти США выделят Intel $7,86 млрд

Администрация президента США Джо Байдена утвердила выделение Intel Corp. прямого финансирования на сумму до $7,86 млрд в рамках закона Chips and Science Act, направленного на развитие американской полупроводниковой промышленности.

Как говорится в пресс-релизе Intel, финансирование поможет продвижению объявленных ранее компанией полупроводниковых проектов в штатах Аризона, Нью-Мексико, Огайо и Орегон.

Ранее Intel также получила от властей США контракт на сумму $3 млрд, предусматривающий развитие производства передовых полупроводниковых компонентов для нужд оборонной промышленности.

В сообщении Intel отмечается, что уже после принятия в США закона Chips and Science Act более двух лет назад компания объявила о планах инвестировать более $100 млрд внутри страны в расширение производства полупроводниковых компонентов.

Как было объявлено ранее, эти инвестиции, включая проекты, не финансируемые правительством, обеспечат более 10 тыс. рабочих мест в компании, около 20 тыс. рабочих мест в строительстве, а также более 50 тыс. рабочих мест у поставщиков и в сопутствующих отраслях.

Акции Intel прибавляют в цене 1,6% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась более чем на 50%.