Китай ответил на угрозы Трампа наложить пошлины на китайские товары

Ни США, ни Китай не выиграют в торговой войне. Об этом сказал в заявлении CNN представитель посольства Китая в США Лю Пенгю в ответ на угрозы новоизбранного президента США обложить пошлинами китайские товары.

Пенгю отметил, что его страна поддерживает связь с США по антинаркотическим операциям, и "идея о том, что Китай сознательно позволяет потокам фентанила попадать в США, полностью противоречит фактам и реальности".

"Что касается вопроса тарифов США для Китая, то Китай считает, что китайско-американское экономическое и торговое сотрудничество взаимовыгодно по своей природе. Никто не выиграет ни в торговой, ни в тарифной войне", – сказал Лю CNN.

Напомним, Трамп заявил в понедельник, что в первый день пребывания в должности он введет тарифы на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.

В частности, он объяснил это тем, что эти государства не противостоят попаданию наркотиков в США.

Трамп сказал, что "провел много разговоров" с Китаем о потоках огромного количества наркотиков, в частности фентанила, но "безрезультатно".

Кандидат Трампа на должность министра финансов Скотт Бессент неоднократно заявлял, что тарифы являются средством ведения переговоров, поэтому не известно, насколько реальны угрозы Трампа.