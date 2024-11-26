Последнее обновление: 26.11.2024 15:09

Промпроизводство в Польше выросло в октябре на 4,7%

В октябре 2024 года в Польше объем производства промышленной продукции (в постоянных ценах) увеличился по сравнению с октябрем 2023 года на 4,7%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Главного статистического управления Польши (GUS).

Рост оказался значительно выше прогнозируемых 1,8%, что свидетельствует о позитивной динамике в промышленном секторе, несмотря на экономические трудности у западных соседей Польши.

Среди 24 отраслей, где зафиксирован рост производства, лидируют: производство транспортного оборудования (+36,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+15,0%), бумажной продукции (+13,6%), мебели (+13,1%), продуктов питания (+10,0%), изделий из минерального сырья (+8,2%), продукции из дерева, пробки и соломки (+7,7%), автомобилей, прицепов и полуприцепов (+6,0%).

Вместе с тем в 10 отраслях отмечено снижение, в том числе в ремонте и установке оборудования (-16,6%), добыче угля (-16,5%) и производстве электрических устройств (-4,6%).



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