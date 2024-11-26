В Беларуси скорректированы требования к определению количества фасованного товара

Постановлением Государственного комитета по стандартизации № 105 от 8 октября 2024 г. внесены изменения в постановление ведомства от 4 мая 2023 г. № 33 «О требованиях к определению количества фасованного товара».

В частности, скорректировано Положение об установлении требований к определению количества фасованного товара, правилам его указания на упаковке, при производстве (фасовании) и (или) реализации фасованного товара.

Изменениями в том числе предусмотрено уточнение терминов и их определений, а также требований:

к определению содержимого упаковочной единицы фасованного товара;

к указанию количества фасованного товара на упаковке;

которым должен соответствовать порядок проведения определения количества фасованного товара изготовителем (упаковщиком, поставщиком) с применением средств измерений и вспомогательных устройств.

Документом установлено, что приобретенная до 23 ноября 2024 г. упаковка может использоваться до 1 января 2026 г.

Основные положения постановления вступили в силу 24 ноября 2024 г., иные вступят в силу с 1 января 2025 г.