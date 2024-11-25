Директоров двух крупнейших авиазаводов РФ уволили из-за провала гражданской авиации

Российские власти запускают "чистку" топ-менеджеров в авиаотрасли, которая провалила план Кремля по строительству отечественных гражданских самолетов на замену западным. Об этом пишут российские СМИ.

Свои должности покидают гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и управляющий директор АО "Туполев" Константин Тимофеев. Богинский был уволен по указанию премьера Михаила Мишустина "за провал программы гражданской авиации".

Руководить "Яковлевым" теперь будет лично гендиректор ОАК Вадим Бадеха, а руководство АО "Туполев" доверено заместителю гендиректора компании по гособоронзаказу Александру Бобрышеву.

Сообщается, что перестановки связаны с необходимостью "своевременной сертификации и запуска серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров".

Амбициозный план, который подготовило правительство, обещая в кратчайшие сроки воссоздать отечественный авиапром, предполагал, что уже в этом году в России будет выпущено 40 гражданских лайнеров. К 2026 году объемы производства нужно было нарастить до 120 самолетов в год, к 2028 году - до 200, а в 2030-м выйти на планку в 230 лайнеров ежегодно, что стало бы максимумом со второй половины 1970-х.

Согласно программе, еще в прошлом году российские перевозчики должны были получить два импортозамещенных Sukhoi Superjet и три лайнера Ту-214, а в текущем году - 20 машин первого типа, семь - второго, а в придачу 6 региональных лайнеров MC-21 и два турбовинтовых Ил-114-300.

В реальности российский авиапром смог выпустить два Ту-214 и один Ил-96-300. И в правительстве приняли решение радикально урезать программу. В 2025 году вместо изначально запланированных 82 самолетов теперь ожидается выпуск лишь 20 машин. План на 2026 год снижен со 120 лайнеров до 97, на 2027 год - со 180 до 140.