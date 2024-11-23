В Великобритании анонсировали регулирование криптовалют

Великобритания планирует разработать всеобъемлющую нормативную базу для криптоиндустрии к началу 2025 года. Об этом сообщает CoinDesk.

«Мы намерены привлечь компании к работе над проектом правовых положений для режима криптовалютных активов, включая стейблкоины, как можно раньше в следующем году», — заявила министр экономики Тулип Сиддик на саммите по токенизации City & Financial Global.

Пришедшее к власти в июле правительство лейбористов намерено полностью реализовать планы предшественников в отношении регулирования цифровых активов, пояснила она.

При правлении консерваторов Закон о финансовых услугах и рынках определил полномочия регуляторов для разработки структуры индустрии и ввел ряд нормативных требований для сектора.

Согласно озвученным Сиддик планам, власти введут новые правила для стейблкоинов касательно вариантов использования в качестве платежного средства и поддержания привязки к фиатным валютам.

Также будет устранена правовая неопределенность с классификацией стейкинга. Подобные операции не будут рассматриваться как коллективные инвестиционные схемы.

Предыдущий премьер-министр страны Риши Сунак стремился превратить ее в глобальный криптохаб с целью поддержания финансовых инноваций.