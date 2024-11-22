Крупнейший в ЕС производитель аккумуляторных батарей подал заявление о банкротстве

Шведский производитель аккумуляторных батарей для электромобилей Northvolt, который рассматривался как основная надежда европейской промышленности на создание конкуренции китайским производителям в этом сегменте рынка, подал заявление о банкротстве.

Компания подала заявление о банкротстве в США на основании главы 11 Кодекса США о банкротстве, которая позволяет предприятию реорганизовать свои финансы и представить реалистичный план выплаты долгов кредиторам под надзором суда. Если предприятию не удастся это сделать в течение отведенного срока, запускается процедура его ликвидации.

По сообщению Northvolt, у компании осталось на счетах всего 30 млн долларов, которых достаточно для покрытия ее расходов в течение недели. Долги предприятия составляют около шести миллиардов долларов. В Northvolt работают примерно 6600 человек в семи странах. Компания рассчитывает завершить свою реструктуризацию в первом квартале 2025 года. Шведский производитель грузовиков Scania, который является одним из клиентов и акционеров Northvolt, в четверг выдал компании кредит в размере 100 млн долларов. Volkswagen, являющийся крупнейшим акционером Northvolt с долей участия в размере 21%, отказался комментировать потенциальные последствия банкротства шведской компании для своих деловых операций.

По словам временного председателя правления Northvolt Тома Джонстона, в рамках реструктуризации компания оценит предложения новых денежных вливаний от стратегических и финансовых инвесторов, а также имеющихся кредиторов, акционеров и клиентов. В шведской банковской компании Handelsbanken отметили, что подача заявления о банкротстве в рамках главы 11 Кодекса США о банкротстве означает, что Northvolt не удалось найти инвесторов и привлечь капитал, необходимый для реструктуризации до того, как финансовые ресурсы компании иссякли.

Как отмечает Reuters, Northvolt всего за несколько месяцев превратился из лучшего шанса Европы составить конкуренцию китайским производителям аккумуляторных батарей для электромобилей в предприятие, которое с трудом сводило концы с концами: компания урезала расходы, сталкивалась с производственными проблемами, потеряла крупного клиента и испытывала нехватку финансовых средств.

В настоящее время Китай контролирует 85% мирового производства аккумуляторных батарей для электромобилей.