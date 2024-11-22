В Китае выдается все больше сертификатов на приобретение "зеленой" электроэнергии

В Китае в октябре 2024 года о выдано 1,23 млрд сертификатов на приобретение "зеленой" электроэнергии, поскольку Китай уверенными шагами двигается к достижению "двух углеродных целей": пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году. Об этом в четверг сообщило Государственное управление по делам энергетики КНР.

Среди выданных сертификатов, имеющих отношение к производству электроэнергии, выработанной за счет возобновляемых источников, 530 млн, или 43% от общего объема пришлось на сектор ветроэнергетики, а 197 млн, или 16,0% - на фотоэнергетику, пишет Синьхуа.

К концу октября этого года китайские власти выдали в общей сложности 3,55 млрд "зеленых" сертификатов, из которых 1,32 млрд свидетельств пришлось на электроэнергию, добытую с помощью ВЭС, а 681 млн сертификатов - на электричество, сгенерированное ФЭС.

В Китае "зеленый" сертификат является единственным доказательством экологичности происхождения электроэнергии. В соответствии с существующими правилами он также является единственным сертификатом на производство и потребление электроэнергии из возобновляемых источников.

В Китае система "зеленых" сертификатов начала действовать в пилотном режиме в 2017 году.