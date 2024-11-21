Ford сократит в Европе 4 тыс. сотрудников

Американский автопроизводитель Ford Motor планирует уволить около 4 тыс. сотрудников в Европе до конца 2027 года, сократив свой штат в регионе на 14%.

Как говорится в пресс-релизе Ford, планируемые меры затронут порядка 2,9 тыс. рабочих мест в Германии, 800 в Великобритании и 300 в остальных странах.

Кроме того, компания намерена снизить производство электромобилей брендов Explorer и Capri на заводе в Кельне.

"Очевидно, это тяжелый день для Ford в Европе, - сказал вице-президент компании Питер Гудселл, отвечающий за работу с кадрами. - Но мы считаем это необходимым с учетом сложившейся ситуации".

Своими основными проблемами в Европе компания считает более медленное, чем ожидалось, развитие рынка электромобилей и ожесточенную конкуренцию с китайскими брендами. В результате в январе-сентябре доля Ford на европейском авторынке упала до 3,3% с 4,1% за аналогичный период годом ранее, по данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

С начала года капитализация компании снизилась почти на 11% до $43,9 млрд.