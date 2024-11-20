Японские компании в Китае стали пессимистичнее смотреть на его экономику

Работающие в Китае японские компании все более пессимистично оценивают ситуацию в экономике этой страны, многие из них сокращают или прекращают инвестиции в КНР.

Порядка 64% компаний, принимавших участие в опросе Японской торгово-промышленной палаты в Китае, отметили существенное ухудшение ситуации в китайской экономике по сравнению с прошлым годом.

Китай по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Японии. Однако многие японские компании сталкиваются с трудностями в связи с растущей геополитической напряженностью, ухудшением дипломатических отношений Токио с Пекином, а также усилением конкуренции со стороны китайского бизнеса.

Более 40% компаний, участвовавших в опросе, заявили, что не удовлетворены условиями ведения бизнеса в Китае. Некоторые отметили, что опасаются за безопасность своих сотрудников и их семей, другие считают необходимым восстановить безвизовый режим для туристических поездок японцев в КНР, а также снять запрет на импорт в страну японских морепродуктов.

Опрос был проведен во второй половине октября, участие в нем приняли представители 1,513 тыс. компаний. Из них 44% планируют сократить инвестиции в КНР или не вкладывали в китайский бизнес весь этот год.