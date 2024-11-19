Нацбанк Казахстана вернет норму об обязательной продаже 50% валютной выручки квазигоссектором

Национальный банк Казахстана вернет норму об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, соответствующее постановление будет принято в ближайшие дни. Об этом сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.

"Снижение баланса между спросом и предложением на валютном рынке оказывает негативное влияние на инвестиционный климат, ведет к удорожанию инвестиционных проектов и оказывает общее проинфляционное влияние. В связи с чем, для повышения сбалансированности валютного рынка будет возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора", - сказала Молдабекова, слова которой цитируются в сообщении регулятора.

Соответствующее постановление правительства и приказ Нацбанка уже подготовлены.

По словам Молдабековой, совокупность внешних и внутренних факторов в последнее время привела к ослаблению тенге. В числе внешних факторов она называет сохраняющуюся высокую волатильность и глобальные экономические риски.

"На нефтяном рынке преобладает пессимистичный сентимент из-за слабого восстановления мирового спроса и ожидаемого роста поставок со стороны ОПЕК+. Это привело к снижению нефтяных котировок до $71-72 за баррель", - отмечает она.

Спрос на инвалюту на казахстанском рынке растет на фоне ограниченности предложения на валютном рынке.

"Рост спроса на иностранную валюту обусловлен увеличением общей экономической активности, в том числе внешнеэкономической активности. Также оказывают влияние рост бюджетных расходов и расходов квазигосударственных компаний на инфраструктурные и инвестиционные проекты. Все эти факторы в совокупности стимулируют рост импорта и, соответственно, рост спроса на иностранную валюту", - отметила Молдабекова.

В результате такое нарушение баланса между спросом и предложением на валютном рынке негативно сказывается на инвестиционном климате, что, в свою очередь ведет к удорожанию инвестиционных проектов и оказывает общее проинфляционное влияние.

Норма об обязательной продаже валютной выручки была впервые введена в Казахстане в 2020 году в связи с ухудшением внешних условий. В феврале 2023 года норма обязательной продажи были снижена с 75% до 50%, а с июля 2023 года - с 50% до 30%. В августе 2023 года правительство Казахстана приостановило до 1 января 2025 года действие нормы об обязательной продаже валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора "с учетом сбалансированности валютного рынка и в целях предоставления компаниям квазигосударственного сектора больших возможностей при управлении валютными потоками".