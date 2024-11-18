Германия представит новую стратегию развития оборонной промышленности

Правительство Германии до конца года опубликует новую стратегию развития оборонной промышленности, которая имеет целью сократить бюрократию и ускорить производство вооружений. Об этом заявил в понедельник министр обороны Борис Писториус.

Писториус отметил, что государство слишком долго рассматривало себя больше как регулятора, чем как партнера оборонной промышленности.

"Задача заключается в том, чтобы и в дальнейшем укреплять оборонно-промышленную базу нашей страны в эти времена. Не только сохранить, но и усилить ее", – сказал Писториус, которого цитирует Reuters.

"Поэтому мы хотим целенаправленно улучшить рамочные условия для эффективной оборонной промышленности", – добавил он.

Стратегия может позволить правительству участвовать в производстве вооружений и оборонных проектах в "стратегических случаях" и будет содержать рекомендации в том числе по продвижению ключевых технологий и улучшению финансовых рамок отрасли.

Писториус заявил также, что правительство все еще способно действовать, несмотря на то, что коалиция между социал-демократами, "Зелеными" и свободными демократами распалась

"Мы, как федеральное правительство, конечно, будем продолжать вести интенсивные дискуссии с представителями оборонно-промышленного комплекса", – добавил Писториус.