Положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны (со странами, которые не являются членами еврозоны) в сентябре 2024 года составило €12,5 млрд по сравнению с профицитом в €4,1 млрд в августе. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

Экспорт из 20 стран еврозоны в государства, которые не являются членами зоны евро, составил в позапрошлом месяце €237,8 млрд, увеличившись на 0,6% по сравнению с сентябрем 2026 года. Импорт понизился на 0,6% до €225,3 млрд.

В январе-сентябре экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2023 года подрос на 0,4% и составил €2 трлн 136,7 млрд, импорт понизился на 5,6%, до €1 трлн 995,8 млрд. Внешнеторговый профицит составил €140,8 млрд.

В сентябре в 27 странах Евросоюза положительное сальдо торгового баланса со странами, не являющимися членами ЕС, составило €9,6 млрд по сравнению с профицитом в €7,3 млрд в сентябре 2023 года.