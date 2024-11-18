Fitch изменило прогноз по рейтингу Латвии на "стабильный"

Агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Латвии в иностранной валюте на текущем уровне "A-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз изменен с "позитивного" на "стабильный".

Главными факторами пересмотра прогноза Fitch называет рост государственного долга и бюджетного дефицита при слабых перспективах роста экономики.

"Соотношение государственного долга к ВВП постепенно увеличивается, поскольку номинальный рост теперь, вероятно, слабее из-за большего влияния ситуации на Украине и более высокого фискального дефицита в среднесрочной перспективе. Fitch прогнозирует, что соотношение долга к ВВП будет в умеренном восходящем тренде, увеличившись до 48,7% к 2026 году с 45% в 2023 году", - говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что дефицит бюджета Латвии увеличится до 2,6% ВВП в 2024 году с 2,4% в 2023 году, до 3% в 2025 году и 2,9% в 2026 году.

"Хотя эти прогнозы в целом соответствуют текущим медианным показателям по странам-партнерам на 2024-2026 годы, они выше наших прогнозов от июля 2023 года, когда мы пересмотрели прогноз на "позитивный", - отмечают эксперты.

Более медленное восстановление частного потребления и внешнего спроса, а также задержки в реализации финансируемых ЕС проектов поддерживают прогнозы Fitch, которое ожидает снижения реального ВВП Латвии в текущем году на 0,5% и роста на 1,3% в 2025 году (в июле предполагался рост на 1,5% и 2,8% соответственно).

Сильные стороны рейтинга Латвии отражают надежную основу экономической политики, поддерживаемую членством в ЕС и еврозоне, более низкие, хотя и растущие, уровни государственного долга и расходы на обслуживание долга, чем рейтингуемые страны, и умеренную задолженность частного сектора. Слабые стороны включают небольшой размер экономики, более низкий ВВП на душу населения, чем у стран категории "A", дефицит текущего счета (CAD) и чистый внешний долг, который выше, чем у стран-аналогов.