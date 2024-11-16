Более 80% китайских автобусов работают на новых источниках энергии

В Китае насчитывается 554 тыс. автобусов, работающих на новых источниках энергии (НИЭ), что составляет 81,2% от общего парка автобусов. Об этом свидетельствуют данные Министерства транспорта КНР, которые были обнародованы в четверг во время конференции по работе городского транспорта, проходившей в Ханчжоу провинции Чжэцзян (Восточный Китай).

На сегодня по всей стране насчитывается около 80 тыс. городских автобусных маршрутов, общая протяженность которых составляет более 1,7 млн километров, а протяженность выделенных полос для автобусов - более 20 тыс. километров, пишет Синьхуа.

В настоящее время в 54 городах Китая функционируют 313 линий городских сетей рельсового транспорта общей протяженностью 10 455 километров.