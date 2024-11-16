Последнее обновление: 16.11.2024 14:25

Еврокомиссия прогнозирует снижение инфляции в ЕС в 2025 году

Еврокомиссия приветствует постепенное восстановление экономической активности еврозоны, но предупреждает, что ЕС "особенно уязвим" на фоне растущей геополитической напряженности.

Согласно опубликованному в пятницу, 15 ноября, прогнозу Европейской комиссии, в 2025 году инфляция в ЕС может упасть более чем на 50% на фоне скромного экономического подъема и рекордно низкой безработицы.

В частности, в 2025 году цены в ЕС вырастут всего на 2,4% по сравнению с 9,2% в 2022 году, что значительно приблизит показатели к целевому уровню инфляции Европейского центрального банка в 2% для еврозоны.



<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование