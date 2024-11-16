Последнее обновление: 16.11.2024 14:25

Еврокомиссия повысила прогноз по цене газа в Европе

Еврокомиссия повысила ожидания по стоимости газа в Европе в этом году на 9,7%, а в 2025 году - на 14,4%. Об этом говорится в осеннем прогнозе Еврокомиссии.

Так, в этом году прогнозируется стоимость газа на уровне $380 за тыс. кубометров, а в следующем - $445 за тыс. кубов.

Весной ожидалось, что в этом году газ в Европе будет стоить 30,9 евро за мегаватт-час, а в 2025-м - 34,8 евро.

При этом в 2026 году прогнозируется некоторое снижение цены - до почти $390 за тыс. кубов.

Прогнозы приводятся относительно газовых фьючерсов по индексу TTF с лондонской биржи ICE.

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