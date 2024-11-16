Последнее обновление: 16.11.2024 14:25

Китай завершил строительство своего первого мегапорта в Южной Америке

Китай построил и запустил в Перу свой первый глубоководный порт в Южной Америке, он станет основным местом поставки китайских товаров на континент и импорта ресурсов в Китай. Об этом сообщает Reuters.

Порт Чанкай находится в 80 км от Лимы. Пока Китай вложил в проект $1,3 млрд и увеличит инвестиции до $3,5 млрд. Порт на 60% принадлежит китайской госкомпании Cosco Shipping Ports и на 40% перуанской компании Volcan Compañía Minera. Конгресс Перу даже принял специальный закон, предоставляющий Cosco исключительное право пользования портом.

На церемонию открытия приехал лично председатель КНР Си Цзиньпин, который совершает дипломатическое турне по странам Южной Америки.

На начальном этапе порт будет обрабатывать около миллиона контейнеров в год. Ожидается, что порт будет приносить около $4,5 млрд ежегодного дохода и в нем будет занято более 8 тысяч человек.

Сообщается, что открытие порта сокращает морской путь из Перу в Китай с 40 до 23 дней.

в планах Китая также построить за $3,5 млрд железнодорожную сеть из перуанского порта в Бразилию.

Китай активно инвестирует в Перу с 2009 года, когда страны подписали соглашение о свободной торговле. За это время китайские компании вложили около $24 млрд в горнодобывающие и энергетические проекты в этой стране.

В сообщении отмечается, что крупные инвестиции Китая в перуанский порт вызвали тревогу в Вашингтоне. Генерал Лора Ричардсон, бывшая руководительница Южного командования США, предупредила, что Чанкай может использоваться китайским флотом и для сбора разведданных.



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