Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-октябре снизились почти на 30%

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-октябре сократился на 29,8% относительно того же периода прошлого года и составил 693,21 млрд юаней ($96,3 млрд). об этом свидетельствуют данные Министерства торговли страны.

На высокотехнологичное производство пришлось 80,18 млрд юаней, что составляет 11,6% общего объема вложений.

Между тем ПИИ Германии в КНР в январе-октябре выросли на 7,5% в годовом выражении, Австралии - на 6%, пишет Синьхуа.

При этом за десять месяцев в стране было зарегистрировано 46 893 новых предприятия с участием иностранного капитала, что на 11,8% превышает показатель за аналогичный период 2023 года.