США выделяет субсидию производителю чипов TSMC на $6,6 млрд

Министерство торговли США заявило, что завершило процесс выделения государственной субсидии в размере $6,6 млрд для американского подразделения Taiwan Semiconductor Manufacturing Co для производства полупроводников в Фениксе (штат Аризона). Об этом сообщает Reuters.

Заключенный контракт - следствие предварительной договоренности, объявленной в апреле, - является первым крупным контрактом, который будет заключен в рамках программы стоимостью $52,7 млрд, созданной в 2022 году.

Издание отмечает, что это происходит за несколько недель до вступления в должность новоизбранного президента Дональда Трампа, который критиковал программу.

В апреле TSMC согласилась увеличить запланированные инвестиции на $25 млрд до $65 млрд и построить третий завод в Аризоне до 2030 года.

Тайваньская компания будет производить самую современную в мире 2-нанометровую технологию на своем втором заводе в Аризоне, который, как ожидается, начнет производство в 2028 году.

Соглашение с TSMC также предусматривает предоставление дешевых государственных кредитов на сумму до $5 млрд.

Министерство торговли выделило $36 млрд на проекты по производству микросхем, включая $6,4 млрд долларов для Samsung в Техасе, $8,5 млрд для Intel и $6,1 млрд для Micron Technology.

Министерство торговли работает над завершением этих сделок до того, как Байден покинет пост 20 января.