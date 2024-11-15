Новая цифровая монета появится в Казахстане

Национальный Банк Казахстана объявляет о запуске нового проекта «Цифровая инвестиционная монета», передает Kazinform.

Глава Национального банка Тимур Сулейменов в ходе XII Конгресса финансистов сообщил, что в рамках проекта «Цифровая инвестиционная монета», монеты можно будет покупать, продавать обратно Нацбанку, дарить, а также при накоплении их достаточного количества обменять на физическую золотую инвестиционную монету в территориальных филиалах Национального Банка.

«Впервые такие монеты станут доступны к покупке уже в начале 2025 года. Мы, с одной стороны, следуем за трендом токенизации, но в то же время показываем, что активно используем всю инфраструктуру нашей страны. Как KASE, которая является нашей основной биржей, так и AIX, на которую делается большая ставка с точки зрения развития новых инструментов», - сказал он.

По данным Нацбанка, золотые инвестиционные монеты можно будет приобретать и продавать online в любое время и из любой точки мира. Стоимость инвестиционной монеты в цифровом эквиваленте будет рассчитываться в тенге на основе веса и цены золота, установленной LBMA (Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов), и обменного курса доллара США к тенге, установленного Национальным Банком.

Реализация монет будет осуществляться в мобильном приложении TABYS биржи Astana International Exchange (AIX).

Специально для проекта разработан эксклюзивный дизайн новой инвестиционной монеты ÚKI из золота Au 999,9 номиналом 100 тенге, весом 31,1 грамм. Монета выполнена в стиле коллекционных монет из серии «Культовые животные — тотемы кочевников». Инвестиционная монета ÚKI доступна к покупке только через мобильное приложение TABYS.

Монеты будут выпускаться в блистерах.