Производство вина в ЕС в текущем году может снизиться на 3%

Объем производства вина в странах Евросоюза сократится примерно на 3% в этом году из-за неблагоприятных погодных условий и растущих расходов. Такой прогноз дает сельскохозяйственная лоббистская группа Copa-Cogeca.

Выпуск вина в ЕС в текущем году составит около 144 млн гектолитров (гл), говорится в пресс-релизе группы.

Как ожидается, Италия станет крупнейшим производителем вина в Европе с показателем 41 млн гл (рост на 7%), Испания займет второе место (38,1 млн гл, рост на 18% в годовом выражении), а выпуск вина во Франции упадет на 22%, из-за чего страна откатится на третье место с показателем 37,4 млн гл.

Уходящий год был отмечен непредсказуемой погодой и последствиями недавних засух в Европе, говорится в сообщении. Тем временем болезни виноградников стали меньшей проблемой, чем в 2023 году, пишут эксперты. Кроме того, растущие цены на стекло, бензин, транспортные услуги и удобрения существенно увеличили издержки производителей, а высокие ставки осложнили доступ к кредитам, необходимым для развития бизнеса.

"Европейский рынок вина испытывает сложные времена, на него влияют высокие производственные затраты и ситуация на международных рынках, - сказал глава рабочей группы по вину в Copa-Cogeca Лука Риготти. - Однако я уверен в стойкости и предприимчивости наших фермеров".