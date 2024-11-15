Власти РФ могут запретить майнинг в отдельных регионах до 2031 года

Минэнерго РФ предлагает запретить майнинг криптовалют в ряде регионов с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года с возможностью продления ограничений. Об этом пишет газета «Коммерсант».

В перечень субъектов федерации вошли города и районы Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. После 15 марта 2025 года добыча криптовалют будет невозможна ежегодно в период пиковых нагрузок — с 15 ноября по 15 марта — вплоть до 2031 года.

В Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии—Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане предлагается ввести тотальный запрет с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года.

В Минэнерго предлагаемые меры назвали целесообразными в отношении территорий РФ «с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами и территорий с субсидируемой ценой на электроэнергию в периоды прогнозируемого дефицита».

Вопрос вынесен на межправительственную комиссию 18 ноября.

По оценкам BitRiver, российские майнеры потребляют в совокупности около 2,7 ГВт электроэнергии.

Напомним, 1 ноября в РФ вступило в силу положение о создании реестра майнеров. Базовое регулирование добычи криптовалют в стране приняли в июле.

В дополнительных поправках прописаны полномочия правительства по ограничению майнинга на отдельных территориях. Ранее в Минэнерго РФ назвали регионы для будущего запрета добычи криптовалют.

Кроме того, в РФ установили лимит энергопотребления для майнеров-физлиц.