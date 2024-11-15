Армения установила тарифы для развертывания сети 5G и спутникового интернета

В Армении утвердили стоимость радиочастот для внедрения технологии 5G и спутникового интернета, что станет важным шагом в развитии телекоммуникационной отрасли страны.

Как сообщил министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян в парламенте 14 ноября, единоразовая плата за 1 МГц частотного диапазона составит $64,400, а ежегодная плата за использование - $43,300.

Для операторов спутникового интернета установлены более низкие тарифы - единоразовый взнос и ежегодная плата составят по $7,700. Нововведения закреплены в поправках к закону о государственном бюджете на 2024 год.

По словам министра, внедрение 5G позволит обеспечить соответствие международным тенденциям и обеспечить динамичное развитие сферы телекоммуникаций в стране. Если Комиссия по регулированию общественных услуг успеет провести конкурс в этом году, продажа 300 МГц частотного спектра может принести в бюджет единоразовый доход в размере $19.3 млн и ежегодные поступления в $13 млн. Однако это возможно только при условии участия и победы телекоммуникационных компаний в конкурсе.

Для развертывания 5G в Армении уже выделен частотный диапазон 3600-3800 МГц, который, по стандартам Международного союза электросвязи, наиболее подходит для этой технологии.