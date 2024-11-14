Китайский нефтеперерабатывающий завод отдает предпочтение африканской нефти перед иранской и российской. Об этом сообщает Bloomberg.

Частный китайский нефтеперерабатывающий завод приобрел партию западноафриканской нефти, что вызвало интерес трейдеров, поскольку небольшие независимые переработчики в Китае, как правило, предпочитают импортировать нефть из Ирана и России, находящихся под санкциями США.

Компания Landbridge Petrochemical Co., которая недавно возобновила работу после длительной остановки купила 2 млн баррелей, включая сорт Мостарда.

Хотя такие заводы в основном покупали российскую ВСТО и иранскую нефть, поскольку эти грузы, как правило, дешевле и имеют короткие маршруты доставки, условия меняются, делая другие потоки более привлекательными.

Экономическая политика Пекина в отношении возобновляемой энергии закладывает мину замедленного действия под российский сектор ископаемого топлива и бюджет, зависящий от его экспорта.