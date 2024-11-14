ЕС планирует создать единый портал для декларирования командированных работников

В среду Европейская комиссия предложила создать единый онлайн-портал командировочных деклараций для поставщиков услуг, которые отправляют работников во временную командировку в другое государство Евросоюза.

В настоящее время на едином рынке ЕС трудятся 5 млн командированных работников. Основное препятствие для работодателей при их командировании – различие в административных требованиях государств ЕС, сообщает пресс-служба представительства Еврокомиссии в Эстонии.

"Командирование работников – неотъемлемая часть функционирующего единого рынка. Законодательство Евросоюза о таких работниках обеспечивает высокий уровень защиты их прав. Предложение о создании нового единого портала для декларирования командированных работников поможет снизить административное бремя для бизнеса и улучшить соблюдение действующих нормативно-правовых актов. Для компаний на едином рынке услуг ослабнут также административные барьеры и требования к отчетности", – сказала вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Новый портал позволит сократить административные расходы компаний при отправке работников за границу, при этом страны ЕС не обязаны его использовать. Предложение поддержит цель комиссии по снижению административной нагрузки на предприятия на 25% и поможет обеспечить справедливую мобильность работников в соответствии с требованиями ЕС. Государства ЕС для улучшения прозрачности также смогут направлять копию декларации командированному работнику.

Поставщики услуг будут использовать один документ вместо 27 различных национальных форм деклараций. В среднем время, затрачиваемое на декларации, сократится на 73%. Единая форма будет доступна на всех официальных языках ЕС.