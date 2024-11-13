Последнее обновление: 13.11.2024 18:00

Для продвижения украинских техкомпаний на мировые рынки запустили маркетплейс

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Львовским ІТ Кластером запустили украинский маркетплейс технологических компаний - CodeUA. Об этом сообщили министр цифровой трансформации Михаил Федоров и на сайте Львовского ІТ Кластера.

Отмечается, что CodeUA - это глобальный маркетплейс топовых украинских технологических компаний. На платформе крупные иностранные крупные бизнесы будут искать партнеров среди украинских ИТ-специалистов.

Говоря о работе маркетплейса, Федоров сообщил, что заказчик выбирает нужные категории, а CodeUA предлагает исполнителей. В будущем будет добавлен ИИ-помощник, который будет искать наиболее подходящие варианты.

"Для украинских компаний CodeUA это возможность найти новые партнерства, привлечь инвестиции или заключить выгодные контракты. В результате это повлияет на экспортные экономические показатели отрасли и рост доли ИТ в ВВП страны", - пояснил министр.

Платформа CodeUA создана при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".



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