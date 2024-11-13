Италия повысит налог на прибыль в криптовалютах до 28% вместо 42%

Правительство Италии увеличит налог на прирост капитала в криптовалютах до 28%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванный источник.

С 2023 года граждане Италии обязаны отдавать государству 26%, если прибыль с криптовалют составила более €2000 ($2145).

Повышение налога до 28% — это предложение консервативной партии Lega Nord, одного из участников коалиции действующего премьера Италии Джорджи Мелони. В него также входит создание профильных рабочих групп и потребительских ассоциаций, которые будут обучать инвесторов тонкостям рынка криптовалют.

В октябре замминистра экономики Маурицио Лео озвучил планы по повышению налога до 42%. Заявление спровоцировало резкую реакцию сообщества, и поправка не вошла в финальную версию бюджета.

Повышение сборов может снизить конкурентное преимущество Италии на фоне других членов ЕС, которые обеспечивают криптобизнесам более выгодный режим налогообложения и льготы.

Согласно Bloomberg, существует также альтернативное предложение от партии Forza Italia с полным отказом от налога, но правительство склоняется к компромиссу от Lega Nord.