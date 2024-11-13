ЕЭК прогнозирует замедление экономической активности в Беларуси

До конца ноября в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сохранится позитивная тенденция деловой активности, однако в ряде стран ЕАЭС рост замедлится. Об этом сообщает Департамент макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии.

"В соответствии с динамикой совпадающих и опережающих индикаторов экономической активности во всех странах Евразийского экономического союза до ноября 2024 года включительно сохранится положительная динамика экономической активности", - говорится в сообщении департамента.

При этом в Армении и Казахстане, находящихся в фазе подъема, ожидается ускорение роста.

"В Беларуси, Кыргызстане и России, где пройден пик экономической активности в первом полугодии 2024 года, рост замедлится", - считают в ЕЭК.